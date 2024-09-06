В Самарской области полицейские проведут широкомасштабные рейды 6−8 сентября

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе, руководящего. Напомним, пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, тоже происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.