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В Самарской области полицейские проведут широкомасштабные рейды 6−8 сентября

В Самарской области полицейские будут ловить водителей, которые ездят пьяными за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни, с 6 по 8 сентября, в Самарской области полицейские выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейды. Об сообщили в Госавтоинспекции региона.

— Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения, выезжают на встречные полосы движения, превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования, — рассказали в пресс-службе.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГАИ, в том числе, руководящего. Напомним, пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, тоже происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.

Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200−300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

ГИБДД