Омские аграрии отстают от планируемых темпов уборки

Сегодня в региональном минсельхозе прошло оперативное совещание. Его главной темой стала уборочная кампания.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, в связи с неблагоприятными погодными условиями темпы уборки сейчас небольшие.
На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на площади 202,3 тыс. га, намолочено порядка 344,2 тыс. тонн.
«На штабе поручил начальникам сельхозуправлений районов оперативно отрабатывать все вопросы, которые поступают от сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Николай Дрофа.
Напомним, ранее в регионе из-за обильных осадков был объявлен режим ЧС. Многие поля подтоплены, техника не может выйти на уборку. Режим ЧС позволит аграриям, застраховавшим свои посевы, получить страховую выплату.