Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Долина и Билли Новик выступят на юбилейном концерте оркестра Бутмана

Лариса Долина, Фантине, Варвара Убель и Билли Новик примут участие в концерте, посвященном 25-летнему юбилею Московского джазового оркестра под управлением саксофониста Игоря Бутмана. Мероприятие пройдет в Петербурге 5 октября.

Источник: Звук

Лариса Долина, Фантине, Варвара Убель и Билли Новик примут участие в концерте, посвященном 25-летнему юбилею Московского джазового оркестра под управлением саксофониста Игоря Бутмана. Мероприятие пройдет в Петербурге 5 октября.

В исполнении одного из ведущих оркестров мира публика сможет услышать сочинения современных композиторов, написанные специально для коллектива, джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках, пишет ТАСС.

Как обещают организаторы, слушателей ждет «мощный коктейль из свинговых ритмов, блюза и душевных баллад о любви».

В рамках празднования юбилея оркестр отправится в тур, который охватит 25 городов.

Ранее Игорь Бутман рассказал Звук Медиа, чем московская Академия джаза, которую он возглавляет, похожа на американский музыкальный колледж Беркли.