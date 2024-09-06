Лариса Долина и Билли Новик выступят на юбилейном концерте оркестра Бутмана

Лариса Долина, Фантине, Варвара Убель и Билли Новик примут участие в концерте, посвященном 25-летнему юбилею Московского джазового оркестра под управлением саксофониста Игоря Бутмана. Мероприятие пройдет в Петербурге 5 октября.
В исполнении одного из ведущих оркестров мира публика сможет услышать сочинения современных композиторов, написанные специально для коллектива, джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках, пишет ТАСС.
Как обещают организаторы, слушателей ждет «мощный коктейль из свинговых ритмов, блюза и душевных баллад о любви».
В рамках празднования юбилея оркестр отправится в тур, который охватит 25 городов.
Ранее Игорь Бутман рассказал Звук Медиа, чем московская Академия джаза, которую он возглавляет, похожа на американский музыкальный колледж Беркли.