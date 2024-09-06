В облизбиркоме рассказали, что делать, если вы не нашли себя в списках для голосования

Если гражданин приходит на избирательный участок по месту своей регистрации и не находит себя в списках для голосования, проблему можно решить на месте. Об этом «Клопс» сообщила председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, комментируя ход досрочных выборов губернатора региона в пятницу, 6 сентября.