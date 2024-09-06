В полиции Башкирии рассказали, как защитить мессенджеры от взлома.

«Используйте сложные пароли, включите двухфакторную аутентификацию, обновляйте программы, не открывайте подозрительные ссылки и проверяйте настройки конфиденциальности. А еще регулярно проверяйте устройства, которые привязаны к вашему мессенджеру. Если заметите что-то подозрительное, нужно немедленно отвязать это устройство. Мошенники используют современные технологии для обмана, монтируют фейковые видео и фото с подделкой лица, создают поддельные голосовые сообщения, манипулируют изображениями для создания ложных доказательств, копируют страницы и профили, вымогают деньги на основе фальшивых данных. Действуйте быстро, если поняли, что ваш аккаунт взломан. Отвяжите все устройства, поставьте аватарку и статус с предупреждением, что вас взломали. Удалите мессенджер с телефона и скачайте его заново. Важно поменять пароли во всех соцсетях и на тех сервисах, к которым привязан мессенджер, включая электронную почту и Госуслуги», — сообщил гость прямого включения.