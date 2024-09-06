Ретросостав, «Русич» и «Москва-2024»: на Большой кольцевой линии метро пройдет парад поездов

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро 7 и 8 сентября пройдет парад поездов. Против часовой стрелки по ветке будут ездить восемь составов — от аутентичных до самых инновационных и современных. Пассажиры смогут не только посмотреть на поезда, но и проехать на любом из них с 09:00 до 20:00.