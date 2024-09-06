Ретросостав, «Русич» и «Москва-2024»: на Большой кольцевой линии метро пройдет парад поездов

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро 7 и 8 сентября пройдет парад поездов. Против часовой стрелки по ветке будут ездить восемь составов — от аутентичных до самых инновационных и современных. Пассажиры смогут не только посмотреть на поезда, но и проехать на любом из них с 09:00 до 20:00.
«В эти выходные пассажиры метро увидят парад поездов, который пройдет на Большой кольцевой линии. В нем будут участвовать все действующие серии составов, а также самые необычные модели, которые курсируют в метрополитене. Благодаря таким парадам можно проследить, как проходила эволюция наших составов», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ретропоезд «Сокольники» и легендарный «Номерной».
Возглавит парад ретропоезд «Сокольники», спроектированный к 75-летию столичного метро. Он стилизован под первый состав метрополитена типа «А»: вагоны украшают пружинные диваны, салон оформлен рельефным покрытием — линкрустом. Прокатиться на нем можно не только 7 и 8 сентября, но и в любой другой день. Поезд регулярно курсирует по Сокольнической линии.
Еще одна легенда парада — поезд типа 81−717/714 «Номерной». Он состоит из когда-то самой массовой в мире серии вагонов. Впервые в истории отечественного метровагоностроения они не получили буквенного обозначения, поэтому стали называться номерными.
Промежуточные вагоны «Номерных» не имели кабины машиниста, что увеличивало их вместимость на 10 процентов. Вместо 264 пассажиров в них могли расположиться 330. Составы оборудовали устройствами автоматического регулирования скорости. А еще в вагонах именно этих поездов впервые появились люминесцентное освещение и устройства экстренной связи «пассажир — машинист».
Сейчас «Номерные» постепенно уходят в прошлое, увидеть их можно лишь на некоторых ветках столичного метро. Например, с марта 2024 года такие составы стали заменять на современную «Москву-2024» на Замоскворецкой линии.
Необычная «Точка шесть» и «Русич»
Трижды участник парада поездов — уникальный состав серии 81−717.6/714.6 — также проедет по БКЛ в эти выходные. Еще одно его название — «Точка шесть».
Это самая необычная модификация классических поездов типа «Номерной». Кабина машиниста здесь обтекаема, в салоне больше поручней, а на дверях вместо пневматического привода установлен электрический. Кроме того, «Точка шесть» оснащена улучшенными техническими устройствами и усовершенствованной системой управления. Изменили в сравнении с привычным «Номерным» и освещение: вместо одной световой линии сделали две.
«Точка шесть» — одна из самых редких моделей поездов, курсирующих в московском метро. Всего эксплуатируются 10 составов, встретить их можно на Люблинско-Дмитровской линии.
Еще один участник парада с необычным названием — «Русич». Такое наименование по итогам конкурса выбрали сами пассажиры. На создание первого «Русича» потребовалось всего полтора года. Кузов состава сделали сочлененным, в вагонах установили двойные ударопрочные стеклопакеты, протянули две линии света. Звуковая информация стала дублироваться световой индикацией над дверями и на бегущих строках.
Впервые в более поздних модификациях этого поезда появились кондиционеры, которыми сейчас оснащено уже более 60 процентов составов метро. Вагоны «Русича» вмещают около 370 человек. Такие поезда можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской и Бутовской линиях столичного метро.
Яркая «Ока» и современная «Москва»
Второй раз в параде поездов примет участие состав типа 81−760А/761А «Ока». Изначально вагоны такой модели изготавливались для Бакинского метрополитена и были окрашены в характерный для этого метро баклажановый цвет, но позже их передали в Московский метрополитен. За необычную расцветку «Ока» получила у жителей столицы прозвище «Баклажан».
Изготавливали такие составы с 2014 по 2016 год и оборудовали их сквозным проходом, что было в новинку для столичного метро. Кузов делали из нержавеющей стали, устанавливали асинхронный привод российской разработки, а во всех вагонах — кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха.
Сегодня поезда серии «Ока» и их модификации ходят на Калининской, Солнцевской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.
Следующий участник парада — поезд нового поколения 765-й серии «Москва». Это современный и эргономичный тип подвижного состава с усиленной шумоизоляцией, улучшенной системой кондиционирования и адаптивным освещением.
В вагонах таких поездов стали впервые размещать USB-разъемы для подзарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы. На экранах изображена схема метро, на которой можно найти нужные станции, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки. Сегодня поезда «Москва» перевозят пассажиров Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Филевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро.
«Москва-2020» и «Москва-2024»
За «Москвой» проследует «Москва-2020», унаследовавшая от составов первой модификации все ключевые преимущества и оснащенная новыми, более совершенными технологиями. Например, двери такой модели оборудовали системой противозажатия, а ширину их створок увеличили на 15 процентов.
Для информирования пассажиров впервые в Московском метрополитене использовали консольные LCD-дисплеи под потолком. Их расположили над центральным проходом. За счет высокой четкости изображения и широкого угла обзора текст на экранах хорошо виден с любого места в салоне. Впервые в поездах столичного метро USB-разъемы установили у каждого сиденья: на состав из восьми вагонов теперь приходится 368 таких устройств.
Сегодня из поездов «Москва-2020» на 100 процентов состоит парк Кольцевой и Большой кольцевой линий, эти составы также ходят по Калужско-Рижской линии.
Завершит парад новейший российский поезд «Москва-2024». Отличает состав улучшенный дизайн и интерьер салона — его выбрали горожане во время Московского урбанистического форума в 2023 году. Вместимость «Москвы-2024» в сравнении с предыдущей версией увеличили на 17 процентов. Удобнее стали и сиденья: их ширина теперь на пять процентов больше. USB-зарядки перенесли на поручни, а в составах последних поставок начали устанавливать разъемы Type-C. Заряжать телефон стало комфортно не только сидящим, но и стоящим пассажирам.
По сравнению с «Номерными», которые сейчас курсируют по Замоскворецкой линии, отличий можно найти еще больше: улучшена шумоизоляция, установлены кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха, двери стали шире на 32 процента. Каждый месяц на Замоскворецкую линию выходит все больше поездов новейшей серии.