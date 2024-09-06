Выходные в Воронеже: вышитая карта, Город-сад, открытие театрального сезона

Плейбек-театр — это форма импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актеры воплощают их на сцене. В амфитеатре парке «Дельфин» выступят артисты Лилия Юникова, Оксана Толстикова, Ася Рожкова, Данила Чекрыгин, Егор Янышев и Мария Бобкова и превратят истории горожан на тему «Как я провел лето» в маленькие спектакли. Начало в 18.30, вход свободный, 12+