Выходные в Воронеже: вышитая карта, Город-сад, открытие театрального сезона

ВЫШИТАЯ КАРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
6 сентября в Воронеже стартует XVI областная выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах». Масштабный смотр посвящен 90-летию образования Воронежской области.
В зале на ул. Кирова, 8 представят свои изделия более 100 лучших мастеров — около 500 экспонатов, отражающих исконные ремесленные традиции и современные виды творчества, в том числе: художественная обработка природного материала, бисероплетение, глиняные изделия, художественная ручная вышивка, ткачество и ковроткачество, народная игрушка, кружевоплетение, войлоковаляние, лоскутное шитье.
Главным экспонатом станет вышитая карта Воронежской области из 34 фрагментов художественной вышивки, отражающих ремесленные традиции всех районов области. В программе выставки также ремесленные мастер-классы, выступление творческих коллективов, экскурсии.
«Мир стоит на мастерах» откроется 6 сентября в 16.30. Вход свободный (0+). Выставка продлится по 22 сентября.
А в Доме архитектора до 15 сентября можно посмотреть бесплатную выставку Moments Елизаветы Гордеевой, 12+
СПЕКТАКЛЬ И КОНЦЕРТ В ПАРКЕ.
6 сентября театр «Попкорн Драма» покажет спектакль «Плейбек» под открытым небом.
Плейбек-театр — это форма импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актеры воплощают их на сцене. В амфитеатре парке «Дельфин» выступят артисты Лилия Юникова, Оксана Толстикова, Ася Рожкова, Данила Чекрыгин, Егор Янышев и Мария Бобкова и превратят истории горожан на тему «Как я провел лето» в маленькие спектакли. Начало в 18.30, вход свободный, 12+
А 7 сентября в амфитеатре парка выступит группа Why not? — в программе каверы на популярные хиты. Начало в 20.00, вход свободный, 12+
ЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.
В выходные в Воронеже пройдет очередной «Город-сад». Ландшафтный фестиваль развернется в Центральном парке. Организаторы обещают противодроновую защиту и масштабную программу. Парад многодетных матерей в свадебных платьях, концерты, в том числе, выступление белорусских «Песняров», огромные гнезда из соломы и множество арт-объектов, мастер-классы и другие активности. Начало в 10.00.
Зайти на фестиваль можно с трех сторон, вход бесплатный. Но серьезные требования предъявляются к тому, что вы собираетесь взять с собой: читайте список запрещенных предметов.
ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND.
В дворцовом комплексе Ольденбургских на выходных пройдут концерты. В программе «Листопад» прозвучат популярные старинные и современные романсы, песни из любимых кинофильмов и авторского репертуара. 7 и 8 сентября в 14.00, 12+
ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА.
В театре оперы и балета 6 сентября в 19.00 опера «Евгений Онегин» (12+), 7 сентября в 18.00 — балет «Лебединое озеро» (6+), 8 сентября в 18.00 — оперетта «Сильва» (12+).
В театре драмы 7 и 8 сентября в 18.00 спектакль «С училища» (18+).
В театре кукол 6 сентября в 19.00 драма «Похороните меня за плинтусом» (16+).
В Никитинском театре 7 и 8 сентября в 18.00 комедия «Двенадцатая ночь, или Как угодно» (12+).