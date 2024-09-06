Прокуратура начала проверку в Ростове после травмирования 8-летнего ребенка

В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в коммуникационном колодце. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Организована проверка, по ее результатам будут приняты меры реагирования. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Известно, что несчастный случай произошел 5 сентября 2024 года на улице Нижегородской в Пролетарском районе донской столицы. Пострадал 8-летний ребенок, школьник находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ранее городские власти выразили готовность оказать поддержку.