Дополнительные паркоматы появятся в Екатеринбурге

Начальная цена контракта составляет 4,3 млн рублей. Новые аппараты должны появиться в городе в ноябре.
В июле мэрия закупала паркоматы в связи с расширением платной парковочной зоны. Тогда было потрачено 5 млн рублей.
Власти Екатеринбурга закупят еще шесть паркоматов. Это следует из аукциона, опубликованного на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 4,3 млн рублей. Новые аппараты должны появиться в городе в ноябре.
В июле мэрия закупала паркоматы в связи с расширением платной парковочной зоны. Тогда было потрачено 5 млн рублей.