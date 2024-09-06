Ричмонд
+17°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные паркоматы появятся в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга закупят еще шесть паркоматов. Это следует из аукциона, опубликованного на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 4,3 млн рублей. Новые аппараты должны появиться в городе в ноябре.

В июле мэрия закупала паркоматы в связи с расширением платной парковочной зоны. Тогда было потрачено 5 млн рублей.