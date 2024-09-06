Четыре маршрута частных перевозчиков в Омске временно изменят движение

Ремонтные работы будут вестись в период с 20 часов 6 сентября до 8 часов 9 сентября. На это время проезд на участке дороги от жилого дома № 36 по ул. 3-й Разъезд до остановки общественного транспорта «Ул. 3-й Разъезд» будет запрещен для всех видов транспорта.