В Перми арестовали автомобили должников за тепло

В этом году в списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца. Кроме этого, должникам грозит арест средств на банковских счетах и лишение права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС.