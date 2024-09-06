В Перми арестовали автомобили должников за тепло

«Лада Гранта» и «Рено Дастер» были эвакуированы на спецстоянку. Чтобы их вернуть, хозяевам необходимо погасить долги за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. В противном случае автомобили будут выставлены на торги.
В этом году в списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца. Кроме этого, должникам грозит арест средств на банковских счетах и лишение права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что в преддверии отопительного сезона необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также не допускать их появления. «Мы обращаемся ко всем должникам за тепло и горячую воду. Убедитесь, что у вас нет задолженности, погасите её. В отопительном сезоне для энергетиков важен каждый рубль, поэтому количество рейдов, обращений в суд о взыскании задолженности будет только возрастать», — говорит директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию «В тёплое будущее — без долгов». Ее задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информирование жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. Своевременное погашение долга — это способ сохранить свое имущество.