В Уфе из-за ремонта теплосетей закроют участок улицы Ульяновых

С 21:00 7 сентября до 05:30 9 сентября из-за ремонта теплосетей закроют участок улицы Ульяновых (между зданиями № 79к1 и № 69Б).
Движение троллейбусов по маршрутам № 9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской) и № 10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой) будет производиться:
с автономным ходом — от остановки «Уфимский ДОК» до остановки «Станция бензин»;
без автономного хода — от остановки «Уфимский ДОК» до остановки «Стадион Нефтяник».
Уфимцам и гостям города рекомендуют учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.