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В Уфе из-за ремонта теплосетей закроют участок улицы Ульяновых

В Уфе с 7 по 9 сентября ограничат движение на улице Ульяновых. Об этом сообщает администрация города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С 21:00 7 сентября до 05:30 9 сентября из-за ремонта теплосетей закроют участок улицы Ульяновых (между зданиями № 79к1 и № 69Б).

Движение троллейбусов по маршрутам № 9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской) и № 10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой) будет производиться:

с автономным ходом — от остановки «Уфимский ДОК» до остановки «Станция бензин»;

без автономного хода — от остановки «Уфимский ДОК» до остановки «Стадион Нефтяник».

Уфимцам и гостям города рекомендуют учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.