Megan Thee Stallion и RM из BTS выпустили сингл Neva Play и клип на него

Американская рэперша Megan Thee Stallion и RM, лидер бойз-бэнда BTS, объединились, чтобы представить своим поклонникам трек Neva Play. На новый сингл также вышло музыкальное видео. Однако сам RM в клипе не снимался, вместо него в ролике появилась его анимационная версия.
В клипе Megan Thee Stallion и RM сражаются с монстрами и совершают ограбление.
«Дай им знать, что мы в пути, каждый день считаем нули», — повторяют несколько раз рэперы.
Меган выпустила свой третий студийный альбом Megan (2024) в июне этого года. А RM обрадовал своих фанатов лонгплеем Right place, Wrong Person (2024) в мае. При этом все участники BTS, кроме Джина, все еще проходят обязательную военную службу.
Ранее Megan Thee Stallion рассказала о работе с RM над синглом Neva Play: «Я никогда раньше не слышала, чтобы он читал рэп в таком стиле».