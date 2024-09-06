Против оперной певицы Максаковой возбудили дело за призыв спонсировать ВСУ

«Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни. Добрым, глубоким, умным, все понимающим, прощающим. В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже», — говорила Максакова вскоре после убийства.