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Кубанский спортсмен взял золото на Паралимпиаде-2024

В Париже проходят XVII Паралимпийские летние игры.

На соревнованиях спортсмен из Краснодарского края завоевал золотую медаль.

Всего на Олимпиаду приехали 88 участников из России. Одним из них стал кубанец Иван Ревенко.

Ревенко стал победителем соревнований по метанию копья в классе F54. Его результат — 30.77 метра, что является его личным рекордом. Завоеванная кубанцем медаль стала 16-ой в копилке российской сборной.

«Иван, ты — настоящий герой. Эта победа — пример силы духа, упорства и преодоления всех препятствий!», — поздравил чемпиона министр физкультуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Ранее «МК на Кубани» писал, что спортсменки из Ленинградского района стали чемпионками мира по гиревому спорту.