Пыльная буря из Калмыкии угрожает отдельным территориям Ростовской области

Отдельным территориям Ростовской области 7 и 8 сентября будут угрожать пыльные бури из Калмыкии. Об этом предупреждают синоптики.
В частности, пылевая завеса может дойти до Ремонтненского и Заветинского районов Дона. К слову, скорость ветра на грядущих выходных и в Калмыкии, и в Ростовской области будет достигать 15−18 м/с.
Напомним, во время пыльных бурь ветер разносит на далекие расстояния легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
К слову, параллельно с возможностью пыльных бурь в донском регионе прогнозируют два вида засухи: почвенную — в Зерноградском, Белокалитвинском и Боковском районах, а также атмосферную — в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах.