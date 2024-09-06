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Пыльная буря из Калмыкии угрожает отдельным территориям Ростовской области

На выходных в Ростовскую область могут прийти пыльные бури из Калмыкии.

Источник: Комсомольская правда

Отдельным территориям Ростовской области 7 и 8 сентября будут угрожать пыльные бури из Калмыкии. Об этом предупреждают синоптики.

В частности, пылевая завеса может дойти до Ремонтненского и Заветинского районов Дона. К слову, скорость ветра на грядущих выходных и в Калмыкии, и в Ростовской области будет достигать 15−18 м/с.

Напомним, во время пыльных бурь ветер разносит на далекие расстояния легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.

К слову, параллельно с возможностью пыльных бурь в донском регионе прогнозируют два вида засухи: почвенную — в Зерноградском, Белокалитвинском и Боковском районах, а также атмосферную — в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах.