Четыре автобуса в Омске поменяют схему движения

В Омске временно изменят схему движения четыре автобусных маршрута. Это связано с тем, что по улице 3-й Разъезд (от дома № 36 до одноимённой остановки) на несколько дней перекроют проезд для проведения ремонтных работ на тепловых сетях под землёй.