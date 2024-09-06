Четыре автобуса в Омске поменяют схему движения

В Омске временно изменят схему движения четыре автобусных маршрута. Это связано с тем, что по улице 3-й Разъезд (от дома № 36 до одноимённой остановки) на несколько дней перекроют проезд для проведения ремонтных работ на тепловых сетях под землёй.
В связи с перекрытием дороги изменятся маршруты автобусов № 6Н, 72, 212 и 514. Все они являются немуниципальными. В мэрии рекомендуют частным перевозчикам организовать движение пассажирского транспорта по улицам 26-я Линия, Красных Зорь, 20 лет РККА, Лескова и 10 лет Октября.
Перекрытие дороги и, соответственно, изменение схем движения общественного транспорта продлится с восьми часов вечера 6 сентября до восьми часов вечера 9 сентября.
В администрации просят пассажиров быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учётом изменений.