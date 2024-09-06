На некоторых улицах Самары 10 и 12 сентября отключат холодную воду

На следующей неделе в Самаре пройдут плановые отключения холодной воды, связанные с работами на сетях. На большинстве участков получится обойтись без отключения воды. Но жителям некоторых домов придется потерпеть временные неудобства.
— Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды, — обратилась к самарцам пресс-служба «РКС-Самара».
10 сентября будет понижено давление воды в домах на улице Стара-Загора 64, 66, 68, 70 с 09.30 до 13.00. В этот день с 10.00 до 18.00 воду отключат на улице Клинической, 154А, Морфлотской, 69−104, Глинобитной, 40−47, в переулке Сивашский, 1−15, и во 2-м переулке, 35 и 47. Бойлер будет находиться на улице Морфлотской, 77.
12 сентября из-за замены узла на водопроводной линии без холодной воды с 10.00 до 18.00 останутся жители домов по улице Кабельной, 1, 2, 2а, 3, 4а. Возле дома на Кабельной, 2 будет работать бойлер.
Информация о плановых отключениях воды является предварительной и может корректироваться, уточнили в «РКС-Самара».