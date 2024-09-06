На некоторых улицах Самары 10 и 12 сентября отключат холодную воду

10 сентября будет понижено давление воды в домах на улице Стара-Загора 64, 66, 68, 70 с 09.30 до 13.00. В этот день с 10.00 до 18.00 воду отключат на улице Клинической, 154А, Морфлотской, 69−104, Глинобитной, 40−47, в переулке Сивашский, 1−15, и во 2-м переулке, 35 и 47. Бойлер будет находиться на улице Морфлотской, 77.