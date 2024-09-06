В Башкирию идёт бабье лето

Дневная температура поднимется до +19,+24°, что выше климатической нормы на 2−4 градуса.
А вот ночи будут по-осеннему прохладными: +6,+12°.
Осадков на следующей неделе не ожидается.
В Башкирию 8 сентября придёт так называемое бабье лето — период осени, по теплу сравнимый с летом. Как поясняют в Башгидрметцентре, это связано с установлением на территорией республики северозападного антициклона.
Дневная температура поднимется до +19,+24°, что выше климатической нормы на 2−4 градуса.
А вот ночи будут по-осеннему прохладными: +6,+12°.
Осадков на следующей неделе не ожидается.