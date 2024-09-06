Гидромет РТ сообщил о приходе бабьего лета в Татарстан

В сентябре в Татарстане под воздействием антициклона установилась безоблачная и теплая погода без осадков. В республику пришло бабье лето, теплом которого жители региона будут наслаждаться в ближайшие дни. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.