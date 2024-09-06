Фестиваль «Летов. Омск» 2024. Полная программа

В Омске состоится фестиваль «Летов. Омск». Пройдёт он с 7 по 11 сентября сразу на нескольких площадках. Это будут не только концерты, но и различные познавательные лекции и экскурсии.
«АиФ в Омске» собрал полную программу мероприятий.
Насыщенная программа.
За три дня фестиваля омичей ждут различные мероприятия, посвящённые творчеству Егора Летова. В числе гостей фестиваля — брат Сергей, друг и соратник Олег Судаков «Манагер», биограф Алексей Коблов. Омичи и гости города смогут посетить экскурсии, лекции и концерты.
Фестиваль начнётся с автобусной экскурсии «Егор Летов: следы на снегу» (16+). Она пройдёт 7 сентября в 12.00 и 15.00. Стартует автобус от гостиницы «Маяк». Экскурсию поведёт преподаватель истории, аспирант ОмГПУ и экскурсовод Омского музея просвещения Кирилл Жданко.
«Будем говорить о стилистических особенностях творчества: что повлияло, как соотносится с панк-культурой, что такое панк. Побываем в тех местах, где работал Игорь Фёдорович — это “Шинник” и завод им. Баранова, где он был художником-оформителем. Посетим музей омского рока в Киновидеоцентре, где собрана вся история рока и звукозаписывающая аппаратура, инструменты и пр.», — рассказал Жданко.
Ещё одна автобусная экскурсия состоится 8 сентября, в 12.00 и 15.00. Её проведёт Елена Завьялова. Стартует экскурсия «Всегда живой» (16+) от Омского музея просвещения.
Также 8 сентября состоится лекция Кирилла Жданко в Омском музее просвещения «От Джона Леннона и Сида Барретта до Егора Летова: как метафизические учителя повлияли на патриарха русского панк-рока» (16+). Начало — в 16.00.
«Отмечу, что у нас в России, конкретно, в Сибири, зародилось самобытное интересное культурное течение — омский рок и конкретно сибирский панк», — рассказал Жданко «АиФ в Омске».
Прошлое и настоящее.
Кроме того, 7 и 8 сентября состоится пешеходная экскурсия «По летовским местам» (16+). На протяжении двух дней она будет стартовать от входа в Старо-Восточное кладбище в 12.00. Поведут экскурсию представители сообщества «Летовщина».
«Мы начнём со Старо-Восточного кладбища, посетим захоронение. Дальше движемся по локациям — это ряд объектов Чкаловского посёлка. Обязательно будет стена Летова и дорожки, которыми он ходил, а также тропы, которые мало известны. Всё это будет сопровождаться рассказами и историческими справками. Будут фотографии, и мы сравним прошлое и настоящее», — рассказал Антон Захаров, организатор.
9 сентября на радио «Маяк» состоится прямое включение с гостями фестиваля (0+).
Самый насыщенный день.
Самым насыщенным днём станет 10 сентября — день рождения музыканта. В эту дату состоится открытие выставки «Летов — омич и точка!» (16+) и вечер воспоминаний с участием гостей фестиваля. Место проведения — Омский литературный музей им. Достоевского. Мероприятие начинается в 16.00.
10 сентября в 17.00 состоится акустический вечер с участием омских музыкантов и Сергея Летова в Омском музее просвещения. В 19.00 ожидается масштабное мероприятие — большой концерт с участием омских музыкантов и Олега Судакова (Манагер) в РЦСО (18+). Билеты можно приобрести на официальном сайте.
В последний день фестиваля, 11 сентября, в Омске состоится сольный концерт Сергея Летова (12+).
Подробнее о мероприятиях, площадках и участниках фестиваля — на официальном сайте проекта letovomsk.ru.