Фестиваль «Летов. Омск» 2024. Полная программа

«Будем говорить о стилистических особенностях творчества: что повлияло, как соотносится с панк-культурой, что такое панк. Побываем в тех местах, где работал Игорь Фёдорович — это “Шинник” и завод им. Баранова, где он был художником-оформителем. Посетим музей омского рока в Киновидеоцентре, где собрана вся история рока и звукозаписывающая аппаратура, инструменты и пр.», — рассказал Жданко.