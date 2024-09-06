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В семи городах Челябинской области ожидается смог

На Южном Урале объявили режим НМУ.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Как сообщает региональный Гидрометцентр, смог ожидается в семи городах.

— Режим НМУ в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше будет действовать с 23:00 7 сентября до 19:00 9 сентября, — уточнили в Гидрометцентре.

Напомним, в дни НМУ промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращения в адрес крупных промышленных предприятий принимаются по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.