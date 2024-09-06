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В Ростове сохранили ногу шахтеру-пенсионеру, у которого началась гангрена

Сосудистые хирурги спасли ногу пожилому шахтеру в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сосудистые хирурги РостГМУ спасли от гангрены ногу шахтеру-пенсионеру. Медики провели уникальную операцию, и теперь их пациент может самостоятельно ходить, рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Как оказалось, мужчина до марта был активным, но потом у него начались проблемы с сердечно-сосудистой системой, и в течение 3−4 месяцев в левой ноге забились все крупные сосуды. Это привело к гангрене.

Медики оперировали поэтапно. Сначала провели эндоваскулярное вмешательство на глубокой артерии бедра, но это не решило проблему полностью. Тогда под одним наркозом пролечили также бедренные сосуды, подколенную артерию и артерии голени левой ноги. Все эти усилия помогли мужчине вновь подняться на ноги.

Напомним, ранее в Таганроге врачи спасли жизнь пожилому болельщику, у которого прямо перед игрой остановилось сердце.