Ричмонд
+17°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Rich Homie Quan скончался в возрасте 33 лет

Стало известно о смерти рэпера Rich Homie Quan, прославившегося своим хитами, такими как Type of Way (2013) и Flex (Ooh, Ooh, Ooh) (2015). Ему было 33 года. По какой причине умер артист, не сообщается.

Источник: Звук

Стало известно о смерти рэпера Rich Homie Quan, прославившегося своим хитами, такими как Type of Way (2013) и Flex (Ooh, Ooh, Ooh) (2015). Ему было 33 года. По какой причине умер артист, не сообщается.

Rich Homie Quan и Янг Таг в каком-то смысле в 2010-х перенесли столицу мирового рэпа в Атланту. Первый микстейп Rich Homie Quan вышел в 2012 году. Его единственный сольный альбом Rich as in Spirit увидел свет в 2018-м.

Boosie Badazz отреагировал на эту новость в своих соцсетях: «Никогда не забуду твою улыбку, то, как ты разговаривал, и, конечно, твою музыку».

Свои соболезнования также выразили Jacquees, Playboi Carti и Quavo, пишет Billboard.

Недавно стало известно о кончине рэпера Fatman Scoop, который умер в 53 года после того, как упал в обморок на своем концерте в Коннектикуте.