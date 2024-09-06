Рэпер Rich Homie Quan скончался в возрасте 33 лет

Стало известно о смерти рэпера Rich Homie Quan, прославившегося своим хитами, такими как Type of Way (2013) и Flex (Ooh, Ooh, Ooh) (2015). Ему было 33 года. По какой причине умер артист, не сообщается.
Rich Homie Quan и Янг Таг в каком-то смысле в 2010-х перенесли столицу мирового рэпа в Атланту. Первый микстейп Rich Homie Quan вышел в 2012 году. Его единственный сольный альбом Rich as in Spirit увидел свет в 2018-м.
Boosie Badazz отреагировал на эту новость в своих соцсетях: «Никогда не забуду твою улыбку, то, как ты разговаривал, и, конечно, твою музыку».
Свои соболезнования также выразили Jacquees, Playboi Carti и Quavo, пишет Billboard.
Недавно стало известно о кончине рэпера Fatman Scoop, который умер в 53 года после того, как упал в обморок на своем концерте в Коннектикуте.