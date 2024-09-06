Российскую модель майнинга назвали одной из лучших в мире

Как следствие, темпы роста проектов в области искусственного интеллекта в стране впечатляют. По прогнозам экспертов, к 2035 году объем потребления электроэнергии только вычислительным оборудованием для ИИ достигнет 4,5 гигаватт. Это в два раза больше, чем нынешнее потребление майнинга. Искусственный интеллект требует значительных ресурсов, и уже сейчас спрос на эти мощности растет более чем на 60% в год. Это подчеркивает необходимость уже сейчас готовить инфраструктуру, чтобы обеспечить России лидерство в новых цифровых технологиях.