В Самаре до 11 октября проведут инвентаризацию бомбоубежищ

По плану, инвентаризацию должны завершить до 11 октября текущего года. Инвентаризации подлежат защитные сооружения разных форм собственности и типов, от противорадиационных убежищ до укрытий. Также в документе учтены объекты, которые принадлежат ТТУ и метрополитену.