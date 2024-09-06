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В Самаре до 11 октября проведут инвентаризацию бомбоубежищ

Мэрия Самары хочет проверить защитные сооружения гражданской обороны.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре запланировали провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны, то есть — бомбоубежищ. Проект соответствующего постановления подготовили в мэрии.

— Инвентаризация проводится для уточнения сведений о наличии и состоянии сооружений, для повышения эффективности их использования, — следует из документа.

По плану, инвентаризацию должны завершить до 11 октября текущего года. Инвентаризации подлежат защитные сооружения разных форм собственности и типов, от противорадиационных убежищ до укрытий. Также в документе учтены объекты, которые принадлежат ТТУ и метрополитену.