Парковку Левобережного парка в Ростове закроют на время выставки военной техники

Парковка парка Левобережного в Ростове-на-Дону будет закрыта с 10 по 22 сентября в связи с выставкой трофейной военной техники. Об этом предупреждают городские власти.
— Выставку организуют на первой парковке парка. Второе парковочное пространство, а также парковка P3 останутся в свободном доступе, — уточнили в администрации Ростова-на-Дону.
Жителей и гостей донской столицы просят учитывать обновленную информацию при посещении зоны отдыха.
Добавим, также с 7 сентября в Ростове-на-Дону ограничат движение по участку Богатяновского Спуска.