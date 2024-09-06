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Парковку Левобережного парка в Ростове закроют на время выставки военной техники

Одна из парковок Левобережного парка в Ростове будет закрыта с 10 по 22 сентября.

Источник: Без источника

Парковка парка Левобережного в Ростове-на-Дону будет закрыта с 10 по 22 сентября в связи с выставкой трофейной военной техники. Об этом предупреждают городские власти.

— Выставку организуют на первой парковке парка. Второе парковочное пространство, а также парковка P3 останутся в свободном доступе, — уточнили в администрации Ростова-на-Дону.

Жителей и гостей донской столицы просят учитывать обновленную информацию при посещении зоны отдыха.

Добавим, также с 7 сентября в Ростове-на-Дону ограничат движение по участку Богатяновского Спуска.