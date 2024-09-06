Команда метрологов из Волгодонска представит атомную станцию на дивизиональном чемпионате по ПСР

В Волгодонске выявлены победители II Чемпионата по применению подходов и инструментов Производственной системы «Росатом» (ПСР) среди производственных коллективов. В соревнованиях приняли участие 39 работников Ростовской АЭС, которые трудятся в цехе централизованного ремонта и отделов метрологии, радиационной безопасности, ядерной безопасности и надежности.
Чемпионат проходил в три этапа. В первом этапе участники прошли тестирование по теоретическим данным. Второй и третий этапы содержали различные практические задания. Среди них: проведение анализа производственного процесса по показателям потерь и рисков для персонала, организация рабочего процесса при производстве штепсельных вилок и другие.
Лучшими по итогам состязаний были признаны три команды. Обладатели второго и третьего места будут награждены на уровне предприятия, а команда-победитель из отдела метрологии представит атомную станцию на чемпионате ПСР дивизионального уровня. Соревнования пройдут уже в этом месяце.
Как отметил начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий, целью чемпионата является вовлечение производственных первичных трудовых коллективов в повышение эффективности работы, которое напрямую зависит от инструментов производственной системы «Росстатом». Впервые они были внедрены на производстве в 2009 году. И с тех пор не раз доказали свою эффективность. Волгодонск является пилотным городом Ростовской области, который впервые внедрил инструменты ПСР в систему здравоохранения. На других территориях эти инструменты также стали применять.