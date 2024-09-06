Команда метрологов из Волгодонска представит атомную станцию на дивизиональном чемпионате по ПСР

Как отметил начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий, целью чемпионата является вовлечение производственных первичных трудовых коллективов в повышение эффективности работы, которое напрямую зависит от инструментов производственной системы «Росстатом». Впервые они были внедрены на производстве в 2009 году. И с тех пор не раз доказали свою эффективность. Волгодонск является пилотным городом Ростовской области, который впервые внедрил инструменты ПСР в систему здравоохранения. На других территориях эти инструменты также стали применять.