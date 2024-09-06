В Иркутске открыли интерактивную выставку на ледоколе «Ангара»

В Иркутске на ледоколе «Ангара» открылась интерактивная выставка. Как сообщили в правительстве региона, экспозиция расскажет о появлении паромной переправы на Байкале. В начале 20 века она входила в состав Транссибирской железной дороги.
— Экспозиция очень интерактивная, вызывает интерес с первого предмета. Она представляет историю не только ледокола, но и страны в целом, потому что он был участником всех важных событий, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
На выставке, которая также расскажет о судьбах капитанов и членов экипажей, а также восстановлении заброшенного судна, представлены 80 единиц мультимедийного оборудования. Погружение в реальную историю произойдет с помощью голограмм, специальных панелей с жидкокристаллическими экранами и интерактивными столами. Экспозиция появилась благодаря национальному проекту «Культура».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области встретился с зампредом КНР в областном центре. На встрече обсудили вопросы текущего и дальнейшего сотрудничества между регионами республики и Приангарья.