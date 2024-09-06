Ричмонд
+18°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тех, кто создает в Омске нелегальные свалки, планируют ловить с помощью камер

Возможно, на улицах города появятся мобильный программно-аппаратный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Мэр города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что администрация города рассматривает возможность использования на улицах Омска мобильного программно-аппаратного комплекса «Дозор М».

Этот комплекс позволяет фиксировать административные правонарушения и устанавливать нарушителей. Она пригодится для контроля содержания фасадов, вывоза снега и незаконного складирования мусора.

Последняя опция наиболее полезна — на серых возчиков, сгружающих мусор мимо полигона, часто жалуются и омичи, и регоператор.

«Ее применение позволит специалистам департамента контроля еще оперативнее отрабатывать проблемные адреса и, я надеюсь, простимулирует хозяйствующие субъекты к соблюдению правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города», — сообщил Сергей Шелест.