Тех, кто создает в Омске нелегальные свалки, планируют ловить с помощью камер

Мэр города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что администрация города рассматривает возможность использования на улицах Омска мобильного программно-аппаратного комплекса «Дозор М».
Этот комплекс позволяет фиксировать административные правонарушения и устанавливать нарушителей. Она пригодится для контроля содержания фасадов, вывоза снега и незаконного складирования мусора.
Последняя опция наиболее полезна — на серых возчиков, сгружающих мусор мимо полигона, часто жалуются и омичи, и регоператор.
«Ее применение позволит специалистам департамента контроля еще оперативнее отрабатывать проблемные адреса и, я надеюсь, простимулирует хозяйствующие субъекты к соблюдению правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города», — сообщил Сергей Шелест.