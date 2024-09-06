От премьеры оперы до концертов: куда сходить в Самаре в выходные 7−8 сентября 2024 года

Предстоящие выходные в Самаре будут насыщенными. В городе пройдут несколько концертов и спектаклей, состоится премьера оперы, а в воскресенье областная столица отметит свой день рождения. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 7—8 сентября 2024 года.