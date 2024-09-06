От премьеры оперы до концертов: куда сходить в Самаре в выходные 7−8 сентября 2024 года

Предстоящие выходные в Самаре будут насыщенными. В городе пройдут несколько концертов и спектаклей, состоится премьера оперы, а в воскресенье областная столица отметит свой день рождения. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные
Концерты в Самаре в выходные
Brick Bazuka (16+).
Когда: 7 сентября, 20.00.
Где: концертный зал «Сигнал»"(ул. Лесная, 23, корпус 2).
Билеты: от 1200 рублей.
Brick Bazuka — легенда отечественного underground рэпа, участник The Chemodan Clan и проекта XIII. В рамках тура он представит свой новый альбом и проведет розыгрыш мерча.
Jeembo & Bato (16+).
Когда: 8 сентября, 19.00.
Где: концертный зал «Сигнал» (ул. Лесная, 23, корпус 2).
Билеты: от 1200 рублей.
Исполнители объединения Hella Hillz приедут в Самару с новым альбомом. В записи релиза также принял участие третий участник Hella Hillz — Tveth.
River Bеnd (0+).
Когда: 7 сентября, 19.00.
Где: «Кутеж» (ул. Куйбышева, 78).
Билеты: от 300 рублей.
Группа, название которой переводится как «Излучина реки» исполнит рок-н-ролл 60−70-х годов прошлого века.
Спектакли в Самаре в выходные
«Метод Гронхольма» (16+).
Когда: 8 сентября, 19.00.
Где: театр «Место действия» (ул. Никитинская, 53).
Билеты: от 1200 рублей.
Действие происходит в офисе крупной компании, где встречаются кандидаты на должность финансового директора. Но вместо собеседования им предстоит выполнить задания, справиться с которыми нужно сообща.
«Чудо святого Антония» (16+).
Когда: 8 сентября, 18.00.
Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: от 300 рублей.
В центре сюжета — родственники умершей женщины. К ним приходит бродяга и называет себя святым Антонием. Ему никто не верит, присутствующие возмущены поведением гостя. И только одна служанка Виргиния не сомневается в святости гостя.
«Лариса» (12+).
Когда: 7 сентября, 11.00.
Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: от 300 рублей.
Спектакль поставлен по произведению Александра Островского. Это новое прочтение стиля и эпохи в сочетании с великолепной игрой актеров.
Опера и балет в Самаре в выходные
«Иллюзии любви» (16+).
Когда: 8 сентября, 18.30.
Где: театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: от 300 рублей.
Балет рассказывает о девушке и влюбленном в нее парне. Действие разворачивается в курортном городе, куда главная героиня, работающая преподавателем балета, приезжает проводить уроки.
«Сказки Гофмана» (12+).
Когда: 7 сентября, 15.00.
Где: театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: от 300 рублей.
Действие оперы разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтические истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом.