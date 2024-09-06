Глава района из Башкирии попался на махинациях с жильем для сирот

С 2016 по 2017 годы после окончания строительства семи домов на 20 квартир для детей-сирот предпринимательница получила от администрации района разрешение на ввод их в эксплуатацию без проверки соответствия их техрегламентам, проектной документации и другим параметрам. Затем чиновник подписал контракты на покупку жилья за 18,8 млн рублей для детей-сирот.