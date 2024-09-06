Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава района из Башкирии попался на махинациях с жильем для сирот

В Башкирии суд утвердил приговор экс-замглавы администрации Белокатайского района по статье о превышении должностных полномочий.

С 2016 по 2017 годы после окончания строительства семи домов на 20 квартир для детей-сирот предпринимательница получила от администрации района разрешение на ввод их в эксплуатацию без проверки соответствия их техрегламентам, проектной документации и другим параметрам. Затем чиновник подписал контракты на покупку жилья за 18,8 млн рублей для детей-сирот.

Кроме того, под контролем главы администрации приобретено еще 17 квартир на 15,7 млн рублей в многоквартирном доме, который был признан небезопасным для жизни.

Суд приговорил мужчину к 7,8 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил занимать должности в органах госвласти на три года. Сторона осужденного попыталась обжаловать решение, но суды апелляционной и кассационной инстанций оставили приговор в силе.