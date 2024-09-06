Гидрометцентр объяснил причины сентябрьского аномального тепла в Татарстане

Согласно предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 9 и 10 сентября, сохранится антициклональная погода. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температурный фон немного повысится и будет составлять от +8 до +14 градусов ночью и от +22 до +27 — днем. Значения среднесуточной температуры будут превышать климатическую норму на 3−5 градусов.