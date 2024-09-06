В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратов

По его словам, в Крыму уже сейчас пересмотрена форма закупки льготных лекарственных препаратов, регулировки логистики и маршрутизации поставок, в конце мая этого года анонсированная главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
«Если раньше приобретали федеральную и региональную льготу соответственно Крымздрав и Крым-Фармация, то сегодня по решению главы РК эту функцию осуществляет непосредственно минздрав Крыма. Также большая часть закупок, проводимых минздравом, проводятся на конкурентной основе, то есть по 44 ФЗ», — сказал Климов.
Он отметил как плюсы, так и минусы процедуры закупок. Из плюсов — то, что процедура конкурентная, то есть нет преференций тому или иному поставщику, цена на тот или иной препарат наименьшая в закупке.
«Минус заключается в том, что на закупку товар выставляется по минимальной цене, которая складывается на рынке. Если цена поставщика не устраивает, закупка не идет. Следующая процедура — цену увеличивают, снова выставляют на закупку. И эта процедура занимает 20 рабочих дней. От этого идут жалобы, люди не получают медикаменты (вовремя — прим. ред.)», — рассказал Климов.
При этом он отметил, что отдельные закупки по отдельным наименованиям препаратов могут проходить и без соблюдения ФЗ 44. «Но это решения судов и врачебных комиссий», — добавил Климов.
«Основная идея перевода закупок в крымский минздрав была именно в том, чтобы оперативно реагировали и могли изменить схему лечения, если это возможно», — считает руководитель тероргана Росздравнадзора.
Он подчеркнул, что любое медучреждение, которое проводит те или иные закупки, должно уметь прогнозировать потребности.
«У нас сейчас заканчивается год, и мы сейчас уже должны планировать и начинать процедуру закупки на 2025 год. На первые три-четыре месяца года у нас должен быть запас. Об этом говорит и президент России», — сказал Климов.
В конце мая 2024 года глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что схема поступления льготных препаратов в республике будет изменена. По мнению главы Крыма, такие меры ускорят процесс доставки лекарств на место и дадут возможность произвести замену препарата на аналог.
Аксенов подчеркнул недопустимость отсутствия жизненно важных лекарств и необходимость предусмотреть определенный запас. Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министрерства здравоохранения по номеру