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Лучшие фото 6 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Песчаные отмели на реке Мадейра в Умайте, штат Амазонас. Бразилию настигла сильнейшая в истории засуха.

Источник: Reuters

Вид на Московский международный деловой центр «Москва-Сити».

Источник: Reuters

Заваленная мусором улица в центре гаитянской столицы Порт-о-Пренс.

Источник: AP 2023

Верующие совершают священные омовения во время фестиваля Тидж на Сангаме, месте слияния рек Ганг и Ямуна в Прайаградже, штат Уттар-Прадеш, Индия.

Источник: AP 2023

Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо.

Источник: РИА "Новости"

Спасательные подразделения — члены ОДКБ на учениях «Скала-2024» в Алма-Атинской области Казахстана. Темой учения является ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии.

Источник: РИА "Новости"

Сушка урожая овощей в китайской провинции Аньхой.

Источник: VCG/Visual China Group/ТАСС

Смена караула у мавзолея Джинны в День обороны в пакистанском Карачи.

Источник: SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС