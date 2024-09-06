Лучшие фото 6 сентября

Песчаные отмели на реке Мадейра в Умайте, штат Амазонас. Бразилию настигла сильнейшая в истории засуха.
Вид на Московский международный деловой центр «Москва-Сити».
Заваленная мусором улица в центре гаитянской столицы Порт-о-Пренс.
Верующие совершают священные омовения во время фестиваля Тидж на Сангаме, месте слияния рек Ганг и Ямуна в Прайаградже, штат Уттар-Прадеш, Индия.
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо.
Спасательные подразделения — члены ОДКБ на учениях «Скала-2024» в Алма-Атинской области Казахстана. Темой учения является ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии.
Сушка урожая овощей в китайской провинции Аньхой.
Смена караула у мавзолея Джинны в День обороны в пакистанском Карачи.