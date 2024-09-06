Рэпер Саграда и группа «Аффинаж» выпустили песню ко Дню города Москвы

Рэпер Саграда и группа «Аффинаж» выпустили песню «Золотая» ко Дню города Москвы, так исполнители решили поздравить столицу с 877-летием. Об этом 6 сентября рэпер сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
«В преддверии Дня города Москвы мы с нашими старыми друзьями, замечательными музыкантами из группы “Аффинаж”, тоже решили поздравить любимую столицу с 877-летием нашей новой совместной работой», — отметил Саграда.
По его словам, это подарок, поэтому песня выходит совершенно бесплатно, без цифровых площадок и монетизации.
«В эти темные времена — сияй ярче, Золотая, на радость нам и назло врагам!» — заключил он.
В феврале Саграда рассказал «Известиям» о важности песен военного времени и о том, что их отличает. По его словам, стоящие перед авторами задачи в ту пору были очень высокими. Одним из факторов создания успешной военной композиции музыкант назвал мотивацию сделать всё, чтобы приблизить общую победу.