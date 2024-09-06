Рэпер Саграда и группа «Аффинаж» выпустили песню ко Дню города Москвы

В феврале Саграда рассказал «Известиям» о важности песен военного времени и о том, что их отличает. По его словам, стоящие перед авторами задачи в ту пору были очень высокими. Одним из факторов создания успешной военной композиции музыкант назвал мотивацию сделать всё, чтобы приблизить общую победу.