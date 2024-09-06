English Teacher победили на премии «Меркьюри» с альбомом This Could Be Texas

Группа из Лидса English Teacher одержала победу на премии «Меркьюри» со своим дебютным альбомом This Could Be Texas (2024). Они обошли таких исполнителей, как Charli XCX и The Last Dinner Party.
Команда судей сказала, что принять решение было нелегко. Однако альбом This Could Be Texas (2024) поразил их своей оригинальностью и характером: «This Could Be Texas раскрывает новые глубины при каждом прослушивании, это признак будущей классики».
English Teacher поделились, что не ожидали такой высокой оценки альбома, пишет NME.
Премию «Меркьюри» вручают за лучший альбом, записанный за последний год артистами Великобритании и Исландии. На выбор жюри больше всего влияют их музыкальные впечатления, а не чартовые успехи.
Этим летом победу в номинации «Лучший альбом» на премии «Муз-ТВ-2024» одержала ANNA ASTI.