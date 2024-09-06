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В Ростовской области пассажира сняли с поезда за разборки с нецензурными криками

В городе Миллерово сняли с поезда дебошира, пугавшего окружающих.

Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово с поезда «Анапа — Смоленск» сняли дебошира, пугавшего пассажиров разборками и нецензурными выкриками. Мужчину увезли в отдел, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Нарушителем спокойствия оказался 47-летний житель Брянска. Ранее его несколько раз привлекали по административным статьям.

После произошедшего бузотеру грозит еще одна статья — «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), по которой штрафуют на суммы от 500 до 1 тысячи рублей или отправляют под арест на 15 суток.