Мать двенадцати детей из станицы Ростовской области назвала детей Вирсавия, Рэйчел и Лия

34-летняя Любовь Петренко из станицы Мишкинской, что под Ростовом-на-Дону, стала мамой в 12-й раз. Роды приняли в перинатальном центре Ростовской области под наблюдением опытных специалистов, ведь риски для женщины и малыша были очень высокими.
— У пациентки был высокий паритет родов, то есть количество беременностей, вынашиваемых не менее 20 недель, который сопряжен с высоким риском таких осложнений, как послеродовое кровотечение, — объяснили в пресс-службе медучреждения.
К счастью, все разрешилось благополучно: в положенный срок на свет появилась Регина, крепкая девчушка в 4100 граммов.
«Я, НАВЕРНОЕ, ПРИВЛЕКЛА ЕГО СКРОМНОСТЬЮ».
А началось все 15 лет назад, когда Любовь и Павел познакомились на свадьбе друзей в Воронеже. Сама дончанка родом из Мишкинской, а Павел приехал на праздник из Курска.
— Сразу приглянулись друг другу. Нам даже все говорили, как мы похожи, — делится теперь уже многодетная мама. — Он очень трудолюбивый, а еще хорошо относится ко мне и с удовольствием возится с малышами, а старших увлекает своим примером. Я, наверное, привлекла его скромностью, а уж потом хозяйственностью и любовью к детишкам.
Оказалось, что оба они — из многодетных семей.
— Нас у родителей было 14: поровну братьев и сестричек. А у мужа в семье было десять детей.
Любовь выучилась на швею на курсах, а в техникуме — на оператора связи и успела поработать в мебельном цеху, но недолго. В январе 2010 года молодые сыграли свадьбу, а уже в декабре родилась первая дочка Настенька.
— Мне тогда было 20 лет. Мы не договаривались, сколько у нас будет детей. Просто решили, что примем всех, сколько Бог даст.
«ВСЕ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ».
Спустя два года родилась Эльвира. А потом с разницей в год на свет появились Марк, Лиана, Мариам, Алекс, Кирилл и Вирсавия. Еще через два — Лия, а спустя год — Яков. В 2023 году в семье появилась Рэйчел. И вот, 28 августа, родилась 12-я малютка — Регина.
Большинство в семье пока за слабым полом: восемь девчонок и четверо мальчишек. Семеро старших детей уже школьники.
— Слышала мнение, что в одной семье все похожи даже характером. Но у нас вовсе не так. Все детки абсолютно разные и по характеру, и по увлечениям. Старшая Настя любит шить и рисовать: когда эмоции переполняют, успокаивается за рисунками — их у подростка набралась уже целая стопка. Вторая Эльвира учится быть хозяюшкой, ей нравится помогать мне на кухне, и очень любит ходить в школу, как я в свое время. Лиана лет с пяти нянчится с младшими, души в них не чает. А мальчишки как один просят возить их на футбол и другие секции, а еще любят музыку.
В планах — поставить во дворе горку и качели, а потом и батут с бассейном — очень уж детвора просит.
«БЕЗ НИХ В ДОМЕ СТАНОВИТСЯ ПУСТО».
Сейчас самой младшенькой Регине еще только девять дней, и о характере ребенка судить рано, считает мама.
— Пока спокойная: ест, да спит. А перед ней Рэйчел всегда громко требовала внимания и не позволяла оставлять даже на минуточку.
На вопрос, где женщина находит столько сил на воспитание 12 детей, Любовь лишь улыбается.
— Даже не знаю. Все идет своим чередом, и как-то свыклась. Иной раз кажется, что за малым с ума не сходишь от многозадачности. Но как не обнять каждого и не узнать, как дела? А когда почти все в школе и на кружках, без них дома становится пусто. И, если зимой вырываемся с мужем отдохнуть вдвоем на горячих источниках, все время думаю о том, как там наши дети. Иногда берем из по очереди с собой.
А летом выезжают на двух микроавтобусах всей семьей на море. Например, этим летом любовались природой Абхазии.
КАЖДАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ.
Мама 12 детей не скрывает, что каждая беременность и роды сказываются на здоровье.
— После первых и вторых родов быстро восстанавливалась, а, чем дальше — тем тяжелее. Иногда думала в родзале, что, наверное, в другой раз не выдержу. Но спустя время понимала, что ради этих улыбок на все готова. Бывает, занимаешься домашними заботами, и спину прихватит, тогда даю себе время подольше восстановиться. Думаю, Бог сверх моих сил не пошлет деток.
Многодетной семье серьезно помогает государство. А супруг, чтобы обеспечить семью, пропадает на работе: занимается строительством.
— Он у меня на все руки мастер! Сейчас хочет своим бизнесом заняться — автомастерскую открыть. Мальчишки с интересом ему помогают. Муж шутит: будет семейная фирма — здорово!
«ДЕТИ ДОЛЖНЫ РОЖДАТЬСЯ “.
Очень любят Петренко отмечать дни рождения. В их доме на 194 «квадрата» — огромная гостиная, в которой собираются братья и сестры Любови, многие из них — тоже многодетные.
— Мы с мужем — самые многодетные и среди моих братьев и сестер, и в его семье тоже. И собираемся человек по 60 на праздник.
Многодетная мама признается, что, вернись она на 15 лет назад, ничего бы в жизни менять не стала, и ее семья была бы такой же большой.
— Дети должны рождаться. У нас они все желанные и любимые, мы очень заботимся о них.