Мать двенадцати детей из станицы Ростовской области назвала детей Вирсавия, Рэйчел и Лия

— Слышала мнение, что в одной семье все похожи даже характером. Но у нас вовсе не так. Все детки абсолютно разные и по характеру, и по увлечениям. Старшая Настя любит шить и рисовать: когда эмоции переполняют, успокаивается за рисунками — их у подростка набралась уже целая стопка. Вторая Эльвира учится быть хозяюшкой, ей нравится помогать мне на кухне, и очень любит ходить в школу, как я в свое время. Лиана лет с пяти нянчится с младшими, души в них не чает. А мальчишки как один просят возить их на футбол и другие секции, а еще любят музыку.