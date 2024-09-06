Сильный дождь подтопил улицы Сочи

Сильный дождь обрушился на Сочи днем 6 сентября. В некоторых районах курорта дороги превратились в реки.
«На данный момент сообщений о подтоплении домов и придомовых участков от граждан не поступало», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Однако в социальных сетях пользователи рассказывают о разгуле стихии в Центральном и Хостинском районах курорта. Сообщается, что сильно подтопило главную дорогу в микрорайоне КСМ, а также верх улицы Вишневой.
«Потоки воды как водопад спускаются с горы и заливают ближайшие дворы. Местные жители опасаются за свое имущество, так как может сойти сель и снести все на своем пути», — пишут в соцсетях.
Напомним, об ухудшении погоды в Сочи с 4 по 6 сентября предупреждали заранее.