Технологии будущего. Хабаровчан проконсультируют об услугах ЖКХ по-новому

В работе с гостями сочетают живое общение и интерактивное обслуживание. Так вместе со специалистами компании, которые ведут прием граждан и консультируют их по всем вопросам в режиме «Единого окна», работает online-сервис консультаций с использованием технологий искусственного интеллекта «Видеоконсультант». Часть операций он позволяет выполнить самостоятельно, часть поможет провести оператор Единого контактного центра ПАО «ДЭК», с которым можно связаться по видеозвонку. Комплекс оборудован терминалом для безналичного приема платежей, сканером и принтером, через которые можно дистанционно предоставить или получить документы. Это полноценная замена клиентского офиса. Такие в будущем должны появиться в отдаленных населенных пунктах, многофункциональных центрах Госуслуг, торговых центрах и других общественных пространствах.