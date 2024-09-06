Первый полноразмерный памятник Пушкину открыли в Нижнем Новгороде. Скульптуру установили во дворе гимназии № 25.
Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 6 сентября. На ней присутствовали ученики, педагоги, представители администрации Советского района, профсоюза работников образования, института филологии и журналистики ННГУ.
Монумент Пушкину на улице решили установить после капремонта гимназии в 2023 году. Памятник изготовил скульптор Сергей Клещев. Поэт запечатлен в момент прогулки в пальто и цилиндре с развевающемся шарфом.
Напомним, гимназия всегда была связана с именем поэта: с ее открытия в 1936 году в здании стоит бюст Пушкина, а 25 лет назад гимназии присвоили имя знаменитого писателя. Сейчас школа готовит абитуриентов для гуманитарных и творческих вузов.