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О новациях в учебном году 2024/2025 в Ростове рассказала начальник управления образования

Гостем радио «КП — Ростов-на-Дону» стала начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Источник: Комсомольская правда

О новых школах, кадровом вопросе, новшествах в системе образования, «Разговорах о важном» в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Спросили гостью о результатах «Разговоров о важном», новых школьных предметах и учебнике истории для 11 классов. Узнали о том, сколько школ учится в одну смену, а сколько — в две.

Об этом и много другом слушайте интервью начальника управления образования Ростова-на-Дону Виктории Чернышовой на радио «КП — Ростов-на-Дону» в пятницу, 6 сентября, в 17:03 на волне 89.8 FM.