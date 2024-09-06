О новациях в учебном году 2024/2025 в Ростове рассказала начальник управления образования

О новых школах, кадровом вопросе, новшествах в системе образования, «Разговорах о важном» в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник управления образования города Виктория Чернышова.
Спросили гостью о результатах «Разговоров о важном», новых школьных предметах и учебнике истории для 11 классов. Узнали о том, сколько школ учится в одну смену, а сколько — в две.
Об этом и много другом слушайте интервью начальника управления образования Ростова-на-Дону Виктории Чернышовой на радио «КП — Ростов-на-Дону» в пятницу, 6 сентября, в 17:03 на волне 89.8 FM.