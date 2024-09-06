Возвращение шедевров: Большой театр планирует полсотни премьер

— Если хотите, это наша обязанность перед Верди, — сказал Валерий Гергиев. — Я достаточно часто выступаю, выступал и буду, думаю, выступать в Италии. Довольно хорошо представляю, что такое театр Ла Скала. Много друзей у меня в Италии среди артистов и не только. Думаю, это лучшее, что мы можем сделать с коллегами из Европы — обращаться как к операм Чайковского, Прокофьева, так и к операм Верди и Вагнера. Это точно лучшая дипломатия. Это вызывает благодарные отклики или просто молчаливую благодарность. Этим мы обогащаем афишу Большого и Мариинского театров.