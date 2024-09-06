Возвращение шедевров: Большой театр планирует полсотни премьер

Худрук ГАБТ и Мариинки Валерий Гергиев рассказал о грандиозных планах Большого театра на предъюбилейный 249-й сезон. ГАБТ откроет его 7 сентября. На Исторической сцене состоится премьера балета Петра Чайковского «Спящая красавица» Мариуса Петипа в хореографической редакции Юрия Григоровича. В репертуаре ожидается много европейской музыки, но будут и Глинка, Мусоргский, Чайковский. «Известия» побывали в Большом театре и оценили размах задуманного.
В преддверии 250-летия ГАБТ, худрук театра Валерий Гергиев обозначил планы театра на сезон. Работа найдется всем, даже тем, кто давно не был занят в постановках. Основная задача — концентрация на именах величайших русских творцов. Будут ставить и мировую классику. На сцену вернутся «Чародейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Чайковского, четыре балета Стравинского, 10 опер Вагнера, спектакли Щедрина, Шостаковича, оперы Пуччини. И это не всё. Ведутся переговоры с тремя российскими хореографами.
— Большой театр должен быть лидером по возвращению шедевров на сцену, — уверен Валерий Гергиев.
В этом процессе будет задействована не только труппа Большого театра, но и Мариинского. Продолжатся совместные выступления.
Иногда на сцене будут два хора и два оркестра. Афиша пополнится не только русской классикой, но и великими образцами мировой музыки. Изучив репертуар за последние несколько десятков лет, худрук заметил, что на столичной сцене давно не идут оперы Джузеппе Верди.
— Как опытный худрук понимаю: Верди не может быть изгоем на какой-либо сцене, — сказал Валерий Гергиев. — Мы в этом сезоне сможем показать 13−14 опер Верди, благодаря объединенным ресурсам. Не забывайте, что спектакли Большого театра проходят с громадным успехом минимум полгода на сценах Мариинки. Какая радость и триумф были во время гастролей с «Борисом Годуновым»! Балеты «Иван Грозный» и «Драгоценности» тоже стали событием.
Более 40 лет назад на сцене Большого шла опера «Отелло» Верди, в которой главную партию пел Владимир Атлантов, великий тенор. За пультом стоял легендарный дирижер Евгений Светланов. Гергиев помнит этот спектакль и уверен, что «Отелло», а вместе с ним «Фальстаф», «Риголетто», «Аттила», «Набукко» на сцене — давно назревшая необходимость.
— Если хотите, это наша обязанность перед Верди, — сказал Валерий Гергиев. — Я достаточно часто выступаю, выступал и буду, думаю, выступать в Италии. Довольно хорошо представляю, что такое театр Ла Скала. Много друзей у меня в Италии среди артистов и не только. Думаю, это лучшее, что мы можем сделать с коллегами из Европы — обращаться как к операм Чайковского, Прокофьева, так и к операм Верди и Вагнера. Это точно лучшая дипломатия. Это вызывает благодарные отклики или просто молчаливую благодарность. Этим мы обогащаем афишу Большого и Мариинского театров.
Валерий Абисалович не исключает приглашение на главную партию в «Отелло» артиста из Европы. Чтобы допеть ее до конца, нужен сильный голос: она очень сложная. В скором времени в Москве выступит итальянский бас Ферруччо Фурланетто. В планах на этот сезон — поставить 10 опер Вагнера, включая «Кольцо Нибелунга».
Худрук заметил, что не стоит дублировать постановки в Большом, когда аналогичные уже есть в афише Мариинского. «Ну разве стоит делать новую “Сицилийскую вечерню”, если 5−6 лет назад этот громадный спектакль появился в Мариинке? Ответ, как мне кажется, прост: сэкономить под миллион долларов и показать в его трижды в Москве. Стоит потратить деньги, чтобы привезти несколько траков с декорациями, но это все равно в разы дешевле, чем создавать спектакль заново», — говорит Гергиев.
Причиной для создания постановки с тем же названием может быть явная слабость идущего спектакля или привлечение нового режиссера. Как результат партнерства Мариинки и Большого появится «Аида» Верди. Ставить ее будут на сцене в Санкт-Петербурге. Но привлечены будут и силы труппы из Москвы.
Творческие ресурсы двух театров рассчитаны на то, чтобы каждый давал три оперы в день. И никого для этого не надо приглашать со стороны.
В Большом и Мариинке работают сотни певцов. В оркестре ГАБТ 285 музыкантов! Фактически, в театре три оркестра. И уже третий год у коллектива нет главного дирижера. Появится ли он в новом сезоне? Вряд ли. По мнению Валерия Гергиева, в отсутствии главного дирижера нет огромной проблемы. Беда в том, что в Большом театре недостаточно репертуара. И над этой проблемой худрук работает.
Еще одна задача — подготовить достойное празднование 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Майи Михайловны Плисецкой. Это будут не только спектакли на музыку супруга примы-балерины Большого театра Родиона Щедрина, которые он писал для нее, но и другие достойные мероприятия.
— Однажды в Metropolitan Opera в зрительный зал вошли Майя Плисецкая и Родион Щедрин, по залу, пошел шепоток, а потом вдруг зал взорвался овацией, — вспоминает Гергиев.
— Кто-то не понял, что произошло. Думали, может, президент Америки зашел. Но Плисецкую приветствовали так, как редко приветствуют президентов Америки.
В проекте постановка спектакля «Мертвые души» на музыку Щедрина. Некогда он уже шел в Большом.
— Я студентом смотрел его, незабываемый спектакль Бориса Покровского, — вспоминает Гергиев. — Артисты, хор блестяще пели. Оркестром дирижировал Юрий Темирканов, многолетний руководитель Кировского, а теперь Мариинского театра.
Но от тех «Мертвых душ» не осталось практически ничего. Как заметил худрук, сотрудники днем с огнем ищут хоть какие-то напоминания об историческом спектакле. Сейчас будет восстановление исторической справедливости. Такие творения должны быть в афише главного театра страны. Вспоминая золотые страницы Большого, худрук поделился планами на постановку вечеров-посвящений легендам.
Среди имен, названных Гергиевым, народные артисты СССР Ирина Архипова, Евгений Светланов, Владимир Атлантов. И еще человек двадцать наших современников.
Появится на сцене Большого опера Пуччини «Манон Леско». Несколько лет назад ее ставили на Анну Нетребко. Сейчас название вернется в афишу. Как появятся опера «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича и его же балет «Светлый ручей». Еще в планах балетной труппы — русские балеты Стравинского: «Весна священная», «Жар Птица», «Свадебка», «Петрушка». Возвращение в афишу балета Прокофьева «Золушка» — один из приоритетов. Руководство пока решает: либо восстановят спектакль в постановке Юрия Посохова, либо сделают новый. Сейчас идут поиски хореографов. Планируют работать с Александром Сергеевым, Вячеславом Самодуровым. Максим Петров возьмется за «Конька-Горбунка» Родиона Щедрина.
Общее число названий, о которых сказал Валерий Гергиев, приближается к полусотне. За появлением их в репертуаре стоит следить в афише Большого.