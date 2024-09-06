Электробус «Генерал» завершил обкатку и покидает Екатеринбург

Электробус «Генерал» был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где функционировал в качестве шаттла, а затем еще месяц ходил по маршруту общественного транспорта № 50 в Академический район.
«Испытания в Екатеринбурге стали для “Генерала” настоящим вызовом. Так, после аномального дождя произошли отказы из-за разгерметизации одного из блоков охлаждения тяговых батарей, однако электробус продолжил работу на шести блоках. Полученный в Екатеринбурге опыт позволил инженерам “ПК ТС” улучшить характеристики электробуса», — сказал заместитель директора по развитию колесного транспорта «ПК Транспортные системы» Денис Фролов.
Напомним, показательная поездка на электробусе с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова состоялась в июле. «Генерал» на 80% состоит из российских комплектующих и может развить скорость до 80 км/ч, срок гарантированной работы батарей его аккумулятора составляет восемь лет.