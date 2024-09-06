Электробус «Генерал» завершил обкатку и покидает Екатеринбург

«Испытания в Екатеринбурге стали для “Генерала” настоящим вызовом. Так, после аномального дождя произошли отказы из-за разгерметизации одного из блоков охлаждения тяговых батарей, однако электробус продолжил работу на шести блоках. Полученный в Екатеринбурге опыт позволил инженерам “ПК ТС” улучшить характеристики электробуса», — сказал заместитель директора по развитию колесного транспорта «ПК Транспортные системы» Денис Фролов.