Транспортная прокуратура нашла нарушения на двух вокзалах Таганрога

В Ростовской области на двух ж/д вокзалах Таганрога нашли нарушения, о которых сразу же оповестили железнодорожников. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.
— Во время проверки выяснилось, что на посадочных платформах вокзалов Таганрог-Пассажирский и Таганрог отсутствовали тактильные наземные указатели, обозначающие границу опасной зоны, — пояснили в Южной транспортной прокуратуре.
К слову, такой же недочет, а также отсутствие телефона для инвалидов около пригородной кассы зафиксировали в Матвеевом-Кургане. Сейчас прокурорские представления изучают в структурных подразделениях железной дороги.