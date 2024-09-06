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Транспортная прокуратура нашла нарушения на двух вокзалах Таганрога

Недочеты нашли на двух ж/д вокзалах Таганрога во время проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на двух ж/д вокзалах Таганрога нашли нарушения, о которых сразу же оповестили железнодорожников. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

— Во время проверки выяснилось, что на посадочных платформах вокзалов Таганрог-Пассажирский и Таганрог отсутствовали тактильные наземные указатели, обозначающие границу опасной зоны, — пояснили в Южной транспортной прокуратуре.

К слову, такой же недочет, а также отсутствие телефона для инвалидов около пригородной кассы зафиксировали в Матвеевом-Кургане. Сейчас прокурорские представления изучают в структурных подразделениях железной дороги.