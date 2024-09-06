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Green Day представили три песни, которые войдут в переиздание American Idiot

Рок-группа Green Day поделилась с фанатами тремя треками с переиздания альбома American Idiot (2004), которому в этом году исполняется 20 лет. Одна песня является би-сайдом, другая — демо и еще одна — концертной записью.

Источник: Звук

Рок-группа Green Day поделилась с фанатами тремя треками с переиздания альбома American Idiot (2004), которому в этом году исполняется 20 лет. Одна песня является би-сайдом, другая — демо и еще одна — концертной записью.

В прошлом месяце Green Day анонсировали переиздание своего седьмого альбома American Idiot (2004), выход которого намечен на 25 октября.

В преддверии грядущего лонгплея группа представила демоверсию песни Wake Me Up When September Ends, би-сайд Governator и концертную версию St. Jimmy, записанную в 2005 году.

Ранее они выпустили Holiday/Boulevard Of Broken Dreams (демо), би-сайд Favorite Son и Minority (Live From Irving Plaza).

Недавно группа Pinhead Gunpowder, сайд-проект Green Day, объявила о выходе своего второго студийного альбома Unt. Лонгплей должен увидеть свет 18 октября.