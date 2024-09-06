Следить за безопасностью Азовского моря будет оперативный штаб в Симферополе

Оперативному штабу в Симферополе поручили заниматься контртеррористическими операциями в Азовском море. В зону ответственности оперштабу поручили всю акваторию, кроме портов и лиманов. Об этом сказано в Указе Президента России.
«Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе в Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — сказано в тексте документа.
Председатель национального антитеррористического комитета России должен определить зону ответственности оперштаба в акватории Азовского моря в течение трех месяцев.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в Черном море вооруженные силы России уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки.