Следить за безопасностью Азовского моря будет оперативный штаб в Симферополе

«Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе в Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — сказано в тексте документа.