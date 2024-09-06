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Карантин ввели в Чунском районе из-за опасных жуков-усачей

В районе было установлено 13 карантинных фитосанитарных зон.

Источник: Комсомольская правда

В Чунском районе Иркутской области ввели карантин из-за опасных вредителей жуков-усачей. Как сообщили в Россельхознадзоре по региону и республики Бурятия всего было установлено 13 карантинных фитосанитарных зон и три вида усачей. Все карантинные зоны находятся в лесу.

— Утверждены программы локализации очагов карантинного объекта и его ликвидации в границах КФЗ. Контроль исполнения мероприятий осуществляют должностные лица надзорного ведомства, — поделились в управлении.

Большой черный еловый усач поразил территории в Чунском, Червянском лесничествах и Джиживской даче на площади более 13,7 тысячи га. Честный сосновый усач — более 41,5 тысячи га, а малый черный еловый жук — более 19,2 тысячи га. Жуки поражают древесину из-за чего та становится не пригодной для переработки и погибает.