Группа Linkin Park впервые выступила с новой солисткой Эмили Армстронг

На стриме музыканты также анонсировали альбом From Zero, который выйдет на лейбле Warner Records 15 ноября. В него войдут 11 треков: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH и Good Things Go. Это будет первый альбом после One More Light, записанного с Беннингтоном в 2017 году.