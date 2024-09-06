Группа Linkin Park впервые выступила с новой солисткой Эмили Армстронг

По словам фанатов, они с детства слушали песни Linkin Park, и счастливы возвращению кумиров на сцену. «Я вырос, слушая Linkin Park. В тот день, когда умер Честер, вместе с ним умерла и часть меня. Видеть их возвращение — все равно, что видеть себя заново рожденным. Я так рад, что это наконец произошло», — написал один из поклонников.